وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين: لا يوجد أي فاقد
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كتب - محمود مصطفى:
أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه بالوزارة، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز.
وخص الوزير بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغدائية التابعة لوزارة التموين، لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من موسسات الدولة قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع، حيث لا يوجد أي فاقد على الإطلاق، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الأوقاف، لعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالبساتين، اليوم الاثنين.
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