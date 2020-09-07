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رئيس المجلس يحصل على راتب رئيس الوزراء.. تعرف على مكافآت ومزايا نواب "الشيوخ"

11:45 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
رئيس المجلس يحصل على راتب رئيس الوزراء.. تعرف على مكافآت ومزايا نواب "الشيوخ"

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

تضمن قانون مجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه بالتعديلات الدستورية الأخيرة - ضوابط لمكافآت رئيس المجلس والوكيلين والنواب.

حيث نصت المادة (36) على:

يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما نصت المادة (37) على:

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

كما نصت المادة (38) على:

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه؛ لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.

مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية رئيس الوزراء

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