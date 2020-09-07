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نقل 109 أسر من عشوائية اسطبل عنتر إلى الأسمرات

11:24 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
نقل 109 أسر من عشوائية اسطبل عنتر إلى الأسمرات

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تابع أعمال ازالة 23 عقار بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي دار السلام بإجمالي 109 أسرة

كما تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والحي لنقل الأسر إلى مساكن مجهزة بحي الأسمرات طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.​

خالد عبدالعال نقل أسر اسطبل عنتر حي الأسمرات

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