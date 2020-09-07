نقل 109 أسر من عشوائية اسطبل عنتر إلى الأسمرات
كتب- محمد نصار:
قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تابع أعمال ازالة 23 عقار بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي دار السلام بإجمالي 109 أسرة
كما تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والحي لنقل الأسر إلى مساكن مجهزة بحي الأسمرات طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
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