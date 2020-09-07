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منظمة خريجي الأزهر تدين حادث مدينة سوسة الإرهابي بتونس

11:19 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
منظمة خريجي الأزهر تدين حادث مدينة سوسة الإرهابي بتونس

منظمة خريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الحادث الإرهابي الذي وقع، أمس الأحد، بمدينة سوسة شرقي تونس، حيث قام مسلّحون يحملون سكاكين بقتل عنصر من الحرس الوطني وجرحوا آخر، قبل أن تقتل قوات الأمن ثلاثة من الإرهابيين المهاجمين.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأضافت أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله- تعالى- حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...".

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحية، داعية الله- تعالى- أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

منظمة خريجي الأزهر حادث مدينة سوسة تونس الإرهاب

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