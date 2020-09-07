"التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة الأمطار على مصر في 72 ساعة
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ، وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2020.
الأحد 6 سبتمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادي الجديد، قد تصل إلى البحر الأحمر.
الاثنين 7 سبتمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
الثلاثاء 8 سبتمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار
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