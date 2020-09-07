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"التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة الأمطار على مصر في 72 ساعة

03:00 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
"التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة الأمطار على مصر في 72 ساعة

أمطار _أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ، وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2020.

الأحد 6 سبتمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادي الجديد، قد تصل إلى البحر الأحمر.

الاثنين 7 سبتمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

الثلاثاء 8 سبتمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار

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سقوط أمطار مصر وزارة الموارد المائية مركز التنبؤ بالفيضان

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