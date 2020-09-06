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نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء مصنع لانتاج أحدث اللقاحات البيطرية

11:41 م الأحد 06 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة، اليوم الأحد، مصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة لإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثيًا داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن في مصر والعالم.

وقال الصياد، اليوم الأحد إن حرص الدولة على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلي ووضع خطة تقليل تلك الفجوة.

وأضاف الصياد أن وزارة الزراعة دعمت مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أنه تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الداجني.

‏وأشاد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدور الوزارة الداعم للصناعة الوطنية، قائلًا إن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال "لقاحات الحمي القلاعية".​

نائب وزير الزراعة اللقاحات البيطرية مصطفى الصياد مدينة الصالحية الجديدة

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