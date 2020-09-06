"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب في شهر سبتمبر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:

- استمرار جمع الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالى والروزاكى والرد جلوب وبدء جمع الأصناف متأخرة النضج مثل الرومى الأحمر والكريمسون سيدلس والكنج روبي.

- رى كرمات الأصناف التى جمع محصولها رياً خفيفا للمساعدة فى نضج الخشب ( فى حالة الرى بالغمر ) .

- تجهيز السماد البلدى الذى سيضاف عقب التقليم الشتوى .

- استمرار علاج حالات الإصابة بمرض البياض الزغبى وحالات الإصابة بالتربس .

- التخلص من الحشائش لخفض أعداد الآفات.

- مكافحة الحفارات.

- برنامج تسميد العنب: يجب أن يكون تسميد العنب متوافقا مع مراحل النمو المختلفة لكرمة العنب بدءا من تفتح العيون حسب الأصناف حتى تفتح الأزهار وعقد الثمار ثم مرحلة نضج العناقيد ثم التسميد بعد جمع المحصول. وعموما فإن المتبع في معظم الدول المتجه للعنب أن يتم وضع برنامج تسميد لكل مزرعة على حدة بناء على تحليل التربة وكذلك نتائج تحليل الأوراق في قمة التزهير.

1. بعد التقليم الشتوي: يتم إضافة مخلوط الأسمدة العضوية والكيماوية للعنب المثمر في الأراضي الصحراوية التي تروى بالتنقيط (الفدان) 6-8 كموست جيد، 150 كجم سماد سلفات نشادر 20,6 % أزوت، 150 كجم سوبر فوسفات كالسيوم أحادي، 50-100 كجم سلفات بوتاسيوم. كذلك يتم إضافة 200 كجم كبريت زراعي على سطح التربة أسفل النقاطات.



2. مرحلة تفتح البراعم: عند تفتح حوالي 30-40% من العيون (ظهور النقطة الخضراء) تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:

أ- في حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسمد بالنثر تحت الكرمات)، يضاف 150 جرام سلفات نشادر للكرمات الأقل من 3 سنوات وتزداد إلى 200 جرام للكرمة في عمر 3-6 سنوات، و250 جرامًا للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات.

ب- في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط (تسمد من خلال مياه الري)، يضاف 250 جرامًا من نترات نشادر + 25 جرامًا من حامض فسفوريك لكل متر مكعب من مياه الري، ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات أسبوعيًا حتى بداية التزهير.

• إيقاف التسميد فترة التزهير.

• عند تمام تفتح العيون: يتم الرش بالسماد الورقي المكون من: 300 جرام حديد مخلبي + 150 جرام منجنيز مخلبي + 150 جرام زنك مخلبي + 300 جرام يوريا لكل 600 لتر ماء ويضاف لهذا المخلوط 100 جم بوراكس عند استخدامه لرش الكرمات التي تروى بمياه النيل أي من الترع، ويفضل أن يكرر الرش بهذا السماد الورقي مرة أخرى بعد شهر من الرشة السابقة – ويمكن الرش بالأسمدة الورقية بعد العقد 1-2 رشة حسب الاحتياج.

3. بعد تمام العقد: تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:

أ. في حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسميد بالنثر تحت الكرمات) يضاف 100 جرام للكرمة نترات كالسيوم + 50 جرام للكرمة سلفات بوتاسيوم (للكرمات الأقل من 3 سنوات) ويتم زيادة معدل سلفات البوتاسيوم إلى 75 جرامًا للكرمة في عمر 3-6 سنوات و 100 جرام للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات، ويكرر التسميد بهذه المعدلات مرة أخرى خلال الشهر التالي.

ب. في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط (تسميد من خلال مياه الري): يضاف 250 جرام للكرمة نترات كالسيوم + 250 جرام سلفات بوتاسيوم + 25 جرام حامض فسفوريك لكل متر مياه الري – ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات اسبوعياً وحتى قبل الجمع بأسبوعين.

4. بعد انتهاء الجمع: تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:

أ. في حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسميد بالنثر تحت الكرمات) يضاف 150 جرام للكرمة سلفات نشادر للكرمات الأقل من 3 سنوات وتزاد إلى 200 جرام للكرمة فى عمر 3-6 سنوات و250 جرام للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات كما يضاف 50 جم بوتاسيوم للكرمة ويكرر التسميد بهذه المعدلات شهرياً حتى منتصف سبتمبر.

ب. في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط (تسمد من خلال مياه الري) يضاف 250 جرام سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من مياه الري – ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات اسبوعياً وحتى منتصف سبتمبر.

• في الأصناف المتأخرة في موعد النضج مثل الكريمسون والكينج روبي والرومي الأحمر وخاصة في الأراضي الصحراوية لا يتم إضافة الدفعات التخزينية بعد الجمع أي بعد منتصف سبتمبر.

• من المعروف أن هناك بعض الأصناف مثل الكريمسون يكون احتياجها من الأزوت طوال الموسم من 20 – 25 وحدة أزوت فقط.