"كتم العطسة".. أميرة عبدالعظيم تطلب الدعاء لزوجها بعد إجراء جراحة في المخ
(مصراوي):
طالبت الإعلامية أميرة عبدالعظيم، متابعيها بالدعاء لزوجها وسام هنيدي، الذي أجرى جراحة دقيقة في المخ، وموجود حاليًا في العناية المركزة.
وكتبت عبدالعظيم في منشور لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تفضل وليس أمر.. دعواتكم القلبية بالشفاء العاجل لزوجي ووالد ابنتي، الرائد وسام هنيدي، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة جدًا في شرايين المخ، وهو الآن في العناية المركزة".
وأضافت: "يا جماعة محدش يعطس ويكتم العطسة، ده طلع خطير جدًا، لو مفيش منديل جنبك اعطس في كوعك.. كتم العطسة ممكن يؤدي إلى نزيف في شرايين المخ أو انفجار في قاع العين أو تمدد شرياني".
وتابعت: "وسام زوجي كتم عطستين متتاليتين جامدين جدًا، لأن الأولاد كانوا جنبه وخاف عليهم وبعدها شعر بآلام وصداع غير محتمل والوصف تمدد شرياني في المخ، نتج عنه نزيف في المخ، عرفت معنى كلمة يرحمكم الله، اللهم أنت الشافي".
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