بعد تصريحات الوزير.. كم مرة ارتفعت فيها أسعار تذاكر القطارات خلال 13 عامًا؟



كتب– أسامة علي:

على مدار 13 عامًا مضت، شهدت تذاكر القطارات زيادة في الأسعار لـ3 مرات فقط، كان آخرها نهاية يوليو الماضي، بعدما قررت وزارة النقل رفع أسعار تذاكر القطارات، بنسبة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وبعد مضي شهران على زيادة أسعار تذاكر القطارات، شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها، أطلق الفريق كامل الوزير وزير النقل، تصريحًا ألمح فيه إلى وجود دراسة لزيادة أسعار تذاكر القطارات بنهاية 2022، مؤكدًا أنه لن يتم التفكير في زيادة الأسعار إلا بعد تطوير جميع قطارات السكة الحديد، وتقديم خدمة ترضي جميع الركاب.

ظلت أسعار تذاكر القطارات ثابتة منذ عام 2007، ليتم رفعها في يوليو 2015 بعد مرور 8 سنوات، وخلال الخمس سنوات الأخيرة، زادت أسعار التذاكر مرتين.

يوليو 2015

أثناء تولي المهندس هاني ضاحي، وزارة النقل، شهدت تذاكر القطارات، زيادة في الأسعار بواقع 20 جنيهًا على تذاكر الدرجة الأولى المكيفة، و10 جنيهات على تذاكر الدرجة الثانية المكيفة، اقتصرت على القطارات المكيفة فقط، ولن تشمل القطارات العادية والمميزة، كما لم تشمل المساس بأسعار تذاكر الدرجة العادية و اشتراكات الطلبة.

وشلمت زيادة أسعار تذاكر الصعيد لتصبح من القاهرة إلى أسوان 132 جنيهًا بدلًا من 109 للدرجة الأولى و67 جنيهًا للدرجة الثانية بدلًا من 55 جنيهًا، وأصبحت تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة للأقصر 109 جنيهات بدلًا من 90 جنيهًا، والدرجة الثانية 57 جنيهًا بدلًا من 46 جنيها، والقاهرة/ قنا 103 جنيهات بدلًا من 83 جنيهًا، والدرجة الثانية 53 جنيهًا بدلًا من 44 جنيهًا.

وتضمنت الأسعار زيادة تذاكر قطارات القاهرة سوهاج لتصبح 87 جنيها للدرجة الأولى بدلًا من 69 جنيهًا، الدرجة الثانية 46 جنيهًا بدلًا من 38 جنيهًا، والقاهرة لأسيوط 76 جنيهًا للدرجة الأولى بدلًا من 61 جنيهًا، والدرجة الثانية 42 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا، والقاهرة للمنيا 59 جنيهًا للدرجة الأولى بدلًا من 48 جنيهًا، والدرجة الثانية 34 جنيهًا بدلًا من 24 جنيها، والقاهرة بنى سويف 37 جنيهًا بدلا من 30 جنيها للدرجة الأولى، والدرجة الثانية 25 جنيها بدلا من 19 جنيها.

يوليو 2020

زيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء من اليوم، شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها، والعادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة"، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية)، مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

وزادت أسعار تذاكر الدرجة الأولى في قطارات الـVIP بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة ارتفعت بنسبة 150%.

وتؤكد وزارة النقل، أن رفع أسعار التذاكر لتعويض الخسائر، تغطية مصروفات التشغيل والصيانة السنوية.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصروفات تشغيل مرفق السكة الحديد سنويًا تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، بينما الإيرادات 4 مليارات جنيه فقط.