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حدث في 8 ساعات| تضامن مصري مع السودان.. وفاة يوسف والي.. ورطوبة وأمطار في طقس 72 ساعة مقبلة

08:53 م السبت 05 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| تضامن مصري مع السودان.. وفاة يوسف والي.. ورطوبة وأمطار في طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامنه مع السودان حكومة وشعبًا في أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، واطمئنان رئيس الوزراء على توافر أدوية بروتوكولات علاج "كورونا"، ووفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وكشف ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي غدًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجلس الوزراء السيسي مصطفي مدبولي وزارة القوي العاملة الإمارات وزارة الطيران المدني الكويت

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