أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"الزراعة": تنفيذ يوم حقلي لتدريب مزارعي القليوبية على الاستخدام الآمن لحبوب الغلال

08:42 م السبت 05 سبتمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يوم حقلي وبرنامج تدريبي بمدينة قها في محافظة القليوبية، لتعريف المزارعين بطرق التخزين السليمة، وكيفية التعامل الآمنة مع حبوب الغلال.

وقال الدكتور عادل عبداللطيف، المشرف على البرنامج التدريبي، إنه تم تنقيذ اليوم الحقلي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، استفاد منه حوالي 20 مزارعًا، حيث تم التعريف بطرق التخزين السليم للحبوب والطرق الوقائية اللازمة للمحافظة على المحاصيل خلال فترة التخزين، وطريقة التبخير المثلى وكيفية التعامل مع الأقراص السامة وكيفية عمل الإسعافات الأولية اللازمة في حال حدوث تسمم بهذه الأقراص.

وأكد أنه سيتم تعميم الدورات التدريبية وأيام الحقل في المحافظات المختلفة، وخاصة المحافظات المنتجة للحبوب، لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه الأقراص وكيفية الاستخدام والتداول الأمثل، فضلًا عن طرق التخلص الآمن من متبقيات هذه الأقراص بعد الانتهاء من عملية التبخير والتهوية الكافية للمحاصيل المبخرة، لضمان عدم تواجد أثار من هذا الغاز في الحبوب تضر بصحة المواطنين.

وأشار عبداللطيف، إلى أنه يتم أيضًا تنظيم برنامج تدريبي للمهندسين الزراعيين بمحافظات الجمهورية، لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه المركبات والطريقة المثلى للتعامل معها، لتجنب التسمم بها نتيجة الاستخدام الخاطئ، نظرًا لتواجد هذا المركب في محلات الاتجار، واستخدام معظم الفلاحين له بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى فشل عمليه مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة وفشل عملية التبخير.

وزارة الزراعة تدريب مزارعي القليوبية حبوب الغلال الاستخدام الآمن لحبوب الغلال

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| تضامن مصري مع السودان.. وفاة يوسف والي.. ورطوبة وأمطار في طقس 72 ساعة مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا