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رئيس "الوفد": قرار ترميم المحاكم في اتجاه بناء الدولة العصرية

08:21 م السبت 05 سبتمبر 2020
رئيس "الوفد": قرار ترميم المحاكم في اتجاه بناء الدولة العصرية

المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

(مصراوي):

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية حديثة، مؤكدًا أن قرار إسناد مهمة ترميم المحاكم ومنها مجمع محاكم الجلاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يصب في اتجاه دولة القانون والعدالة الناجزة التي تعد واحدة من أهم مقومات الدولة الحديثة القانونية.

وتابع: "لكي نكون أمام عدالة سريعة لابد من اكتمال جميع أركان العدالة من وجود محقق وقوانين، ومظهر لائق للعدالة يتجلى في دور المحاكم وهيبتها"، مؤكدًا أن مصر تمتلك دور محاكم تاريخية عبارة عن تحف معمارية، وتعد ثروة عقارية منها دار القضاء العالي ومحكمة باب الخلق وغيرهما.

وأشار رئيس الوفد إلى وجود استحقاق دستوري قادم وهو الاستئناف فى الجنايات، وهذا الاستحقاق الدستوري يتطلب إصلاحًا مستمرًا لدور المحاكم وترميمها.

وطالب أبوشقة، كل رئيس محكمة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم إنجازه وتطبيق القانون بكل حزم داخل دور المحاكم المختلفة.

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد السيسي ترميم المحاكم

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