برلماني يثمن الاهتمام الرئاسي بملف الإسكان الاجتماعي وشبكة الطرق القومية

كتب- مصراوي:

أكد محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، على أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني لمتابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشاد "الحناوي"، في بيان، اليوم، بحرص الرئيس خلال الاجتماع على استعراض الموقف التنفيذي لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة وتوجيه الرئيس بالتوسع في مشروعات الإسكان التي توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية إضافة إلى حرص الرئيس السيسي على متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً الحي الحكومي والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

ووجه النائب محمد هاني الحناوي، تحية قلبية لكل يد مصر شريفة شاركت في إنجاز المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجال إنجاز مشروعات الإسكان الاجتماعي وشبكة الطرق القومية التي نفذتها الدولة المصرية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا على أن مصر أصبحت من أنجح الدول في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات.

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