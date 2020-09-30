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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الأمير نواف الأحمد لتقلده منصب أمير الكويت

08:24 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الأمير نواف الأحمد لتقلده منصب أمير الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

كتب- مصراوي:

وجه صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة لسمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على تقلده منصب أمير البلاد، خلفا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي توفي صباح أمس الثلاثاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق في نص التهنئة: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على تقلده منصب أمير البلاد، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد.​

نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الكويت الأنبا إبراهيم إسحق

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