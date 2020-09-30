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توسعة الشارع من مساحة المباني.. شروط بناء جديدة بـ14 قرية بالجيزة

07:22 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توسعة الشارع من مساحة المباني.. شروط بناء جديدة بـ14 قرية بالجيزة

بناء

كتب- يوسف عفيفي:

انتهت محافظة الجيزة من اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام للقرى التابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية.

ويرصد "مصراوي" الاشتراطات والارتفاعات وعرض الشوارع بحسب المحافظة على النحو التالي:

عدد القرى

14 قرية تشمل: منديشة، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة، بمركز الواحات البحرية، وكفرحكيم، كومبرة بنطاق مركز كرداسة، وقرية غمازة الكبرى بنطاق مركز ومدينة الصف، وقرية البرمبل بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

عرض الشوارع والاشتراطات:

- 4 أمتار للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة.

- 6 أمتار للطرق الرئيسية.

- 8 أمتار لطريق داير الناحية.

- 6 أمتار لمناطق الامتداد العمراني.

- في حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الأقصى.

الارتفاعات:

تحديد الارتفاع ضعفينعرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا.

ولا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع.

وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.

بناء الجيزة عزبة الجزائر

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