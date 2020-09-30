أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

السياحة: 500 ألف جنيه لدعم أصحاب "الحناطير والفلايك" بالأقصر وأسوان

06:48 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
السياحة: 500 ألف جنيه لدعم أصحاب "الحناطير والفلايك" بالأقصر وأسوان

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من غرفة المنشآت الفندقية لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة بين المحافظتين لدعم النقل البطيء (أصحاب الحناطير والفلايك).

وبحسب بيان اليوم، يتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان سيتم توجيه الدعم لأصحاب الحناطير والدواب والفلايك أيضا.

ووجه وزير السياحة، الشكر للغرفة على هذا على المقترح الذي تقدم به ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بشأن هذا الدعم، مناشدا القطاع الخاص بالعمل على المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.

وأكد ماجد فوزي خلال الاجتماع، على أن مجلس إدارة الغرفة يسعى من خلال هذا المقترح إلى توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بجانب رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسئولية المجتمعية للغرفة.

وأضاف فوزي، أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح؛ خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.​

الدكتور خالد العناني هيئة تنشيط السياحة وزير السياحة أسوان الحناطير الأقصر

الخبر التالى:

الجمعة.. أكبر معرض لمستلزمات المدارس بمحافظة القاهرة "تخفيضات كبيرة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى لحمل النقود المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا