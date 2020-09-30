محافظ القاهرة يهنئ القوات المسلحة بمناسبة مرور 47 عاما على نصر أكتوبر
كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة مرور 47 عاما على نصر أكتوبر العظيم.
وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم، على أهمية دور القوات المسلحة على مدار التاريخ ليس فقط في تأمين الحدود ولكن في كافة مجالات التنمية بأنحاء الجمهورية.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال عقد لقاءات معهم لحل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند الحصول على الخدمات المختلفة حتى يشعر المواطن باهتمام الدولة به.
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