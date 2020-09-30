أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

برلماني: إشادة صندوق النقد بإجراءات مواجهة كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

05:52 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
برلماني: إشادة صندوق النقد بإجراءات مواجهة كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة جائحة كورونا.

وقال "أبوجاد"، في بيان له، اليوم إن نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا وإشادة صندوق النقد الدولي بهذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما من خلال النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي كان بطلها الحقيقي الشعب المصري العظيم بشهادة الرئيس السيسي الذي وجه كل الشكر للشعب المصري لتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

وناشد النائب حسين أبوجاد، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكامل والحقيقي على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بمخالفة البعض وعدم ارتداء الكمامات خاصة داخل التجمعات الكبيرة وداخل مختلف وسائل المواصلات بصفة عامة وداخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية بصفة خاصة.

مجلس النواب حسين أبوجاد صندوق النقد فيروس كورونا السيسي

الخبر التالى:

توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على قائمة البنوك المشاركة في منظومة سداد المستحقات الحكومية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا