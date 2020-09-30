صرف الدعم لنهاية العام وتأجيل المديونيات.. 6 قرارات حكومية عاجلة بشأن السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

عرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحي على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وبحسب بيان اليوم، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات بشأن سياسات مساندة القطاع وتشجيع السياحة خلال الموسم السياحي الشتوي (من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 أبريل 2021).

وجرى عرض توصيات اللجنة على مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء 30 سبتمبر2020، والذي بدوره وافق على الآتي:

- استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020، تشجيعا للسائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا (20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

- تجديد تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتى سبتمبر الجاري.

- تجديد تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء تفوق بكثير الإجراءات السابقة وتعتبر دعما غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

وأكد أن هذه الإجراءات المتخذة لتشجيع ودعم القطاع السياحي ستكون مقرونة بالاحتفاظ بالعمالة وسداد مستحقاتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل دعم الحكومة للقطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.