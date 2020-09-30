تأجيل "ذكريات فى الكرنك" لتكريم اسم محمود رضا في الأوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل احتفالية "ذكريات في الكرنك" الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا إلى مساء يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 أكتوبر المقبلين على المسرح الكبير بدلا من الأربعاء 30 سبتمبر، وذلك نظرا لحالة الحداد العام التي أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

يذكر أن الاحتفالية الفنية المبتكرة التي تحمل عنوان ذكريات الكرنك وتنظمها دار الأوبرا تأتى استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن إخراج هشام الطلي.

تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائى الشهير غرام في الكرنك من إخراج على رضا والذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67 وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر حيث يتم الإدلاء من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل التي برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.