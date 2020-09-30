الصحة العالمية: لقاح الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا إلا أنه شدد على أهميته بالنسبة للعاملين في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن طريق الفيديو الذي عقده المكتب الإقليمي للصحة العالمية بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.

وأضاف المنظري أن المنظمة تهدف للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد وتوصيل اللقاحات بطريقة عادلة ومنصفة، مؤكدا أنه لن يتم اعتماد أي لقاح لكورونا إلا إذا كان آمنا وفعالا.

وأشار إلى أن هناك 165 دولة تم انضمامها لمبادرة كوفاكس حتى الآن، وهناك 83 بلداً تجرى مفاوضات للانضمام للمبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة ستقدم الدعم للبلاد، مؤكدا ضرورة أن يتم توزيع الجرعات في البلاد لتغطى 20% من فئاتها ويكون الأولوية للفئات كبار السن والأكثر خطورة للإصابة والفرق الطبية، لافتاً إلى أن التصدي للجائحة لابد ان يكون جماعياً اذا اردنا السيطرة على فيروس كورونا.

من ناحيتها توقعت الدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للأمراض بمنظمة الصحة العالمية حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد.