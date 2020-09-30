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الحكومة توافق على تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان

01:17 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الحكومة توافق على تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان فرع الطور

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وبحسب بيان حكومي عقب الاجتماع الأسبوعي، تنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارا و 465 مليونا و 817 ألفا و 500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلاً عن خدمات استشارية.​

جامعة الملك سلمان مجلس الوزراء الصندوق السعودي للتنمية

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