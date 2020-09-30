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مجلس الوزراء يوافق علي ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة

01:05 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مجلس الوزراء يوافق علي ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وذلك بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، أن مشروع القرار نص على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سنوياً أو كلما استلزم الأمر، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، باختيار المواقع التي يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها، وفقاً للتوزيع الجغرافي المعتمد، وبما يتفق مع السياسة الصناعية للدولة، واعتبارات توافر الخامات وملاءمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة. ويجب أن تعد الهيئة قبل الإعلان عن الرخص المتاحة كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها، وقيمة التأمين المؤقت.

مجلس الوزراء الصناعات الثقيلة مصطفى مدبولي

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