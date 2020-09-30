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القوى العاملة: تعيين 344 شاباً بمحافظة الفيوم

12:59 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 344 شاباً بمحافظة الفيوم

القوي العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 334 شاباً من بينهم اثنين من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1316 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح على أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل تلقي 16 شكوى عمالية، وتم تسوية اثنين منها، وتحويل 5 شكوى للقضاء، بالإضافة إلى 9 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن عمل 3 ندوات توعية العمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 71 منشأة، وأسفر عن تحرير 26 محضراً ، وبحث 18 شكوى في نفس المجال.

وقال إن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم التفتيش على 320 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

الفيوم القوى العاملة محمد سعفان تعيين شباب

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