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"القوى العاملة" تعلن توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالإمارات

12:59 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
"القوى العاملة" تعلن توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالإمارات

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في توفير 9 فرص للعمل، منها اعتماد 5 تأشيرات عمل.

وبحسب بيان اليوم، نجح المكتب أيضاً في حل 9 شكوى عمالية وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقات ها وحل مشاكلها أولا بأول .

وأكدت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أن المكتب أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوى، تم تسوية 9 شكاوى منها وديا، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 11 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 200 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بلغت 100 زيارة لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن الرد على 100 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.

محمد سعفان فرص عمل القوى العاملة

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