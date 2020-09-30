أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

السيسي يبعث برقية تهنئة إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح

11:26 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
السيسي يبعث برقية تهنئة إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أكد الرئيس، على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنياً لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

الخبر التالى:

الصحة العالمية تصدم الجميع: وضع كورونا لا يتحسن في الواقع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا