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انخفاض تدريجي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى أول الأسبوع المقبل

11:20 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
انخفاض تدريجي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى أول الأسبوع المقبل

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من غدٍ الخميس وحتى أول الأسبوع المقبل.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمصراوي، يسجل متوسط درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة على القاهرة بين 30 و32 درجة.

وتابع الخبراء: "درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين كانت أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، بمعدل درجتين، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة التي تعزز من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لكن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تحسن في حالة الطقس على أغلب الأماكن".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية بين 29 و31 درجة، وجنوب سيناء 37 حتى 35 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد 35 وحتى 41 درجة.

وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون بها الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحرى، وعلى السواحل الشمالية، ويسود طقس مائل للحرارة وشبورة مائية صباحًا، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

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