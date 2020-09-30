الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها (طموه– شبرامنت- زاوية أبومسلم- الحرانية- بني يوسف- نزلة الأشطر- منيل شيحة).
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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