مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
كتب- محمد غايات:
بدء اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها المتابعة المستمرة لفيروس كورونا المستجد ومتابعة الأعداد اليومية والاستماع لتقرير الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لآخر تطورات ومتابعة الفيروس وأيضا متابعة تجارب المصل التى تقوم على تحضيره وزارة الصحة.
كما يناقش المجلس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تحسين الخدمات للمواطنين ومتابعة إنشاء 250 ألف وحدة سكنية والاهتمام بالقرى في الصعيد .
كما يناقش المجلس تقرير عن بدء العام الدراسي الجديد و التشديد على الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا من فيروس كورونا.
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