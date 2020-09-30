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الإفتاء: الاعتداء على الممتلكات العامة اعتداء على الوطن (فيديو)

10:16 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الإفتاء: الاعتداء على الممتلكات العامة اعتداء على الوطن (فيديو)

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الممتلكات العامة هي ملك للوطن وليست ملكًا خاصًّا للأفراد أو الحكومات؛ لذلك فإن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته.

وأضافت الدار في "فيديو موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أنه لا شك أن غرس مثل هذه القيم الوطنية في قلوب النشء قبل عقولهم هي مسئولية الأسرة في المقام الأول فالوالدان هما أول من يعلمان الأبناء بسلوكهما الحسن احترام كل شيء حولهما سواء أكان حيًا أم جمادًا سواء أكان ملكية عامة أم خاصة.

وأشارت الدار إلى أنه بعد الأسرة تأتي مسئولية دور العبادة التي تبين حرمة وجرم الاعتداء على المال العام ومرافق الوطن، ثم يأتي دور المؤسسات التعليمية والتربوية والفنية التي يجب أن تضمن مناهجها الدراسية وأعمالها الدرامية توعية المواطنين بخطورة الاعتداء على المال العام وأن الاستخفاف به مناف للخلق الكريم والنفس السوية قال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا).

دار الإفتاء المصرية الممتلكات العامة

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