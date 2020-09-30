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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد

07:31 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة مجلس النواب للانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشرة صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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Asha
مجلس النواب رئيس الجمهورية الجريدة الرسمية الفصل التشريعي الأول

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