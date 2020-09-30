بعد قرار الرئيس.. القوى العاملة: توضح خطوات صرف منحة الـ 500 للعمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

أشاد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي، جراء جائحة كورونا.

وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على استمرار صرف المرحلة الرابعة للعمالة غير المنتظمة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية استكمال صرف الـ500.

وأضاف أن نحو مليوني مواطن حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ 3 أشهر التي وجه بها الرئيس السيسي سابقا، لافتا إلى أن آلية الصرف الجديدة تحدد من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا،

وأوضح أن الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن الآلية السابقة، لافتا إلى أن الرئيس وجه اللجنة بالبحث عن المستحقين، ويبقى السؤال هنا هي تفتح اللجنة الباب للتقديم مرة أخرى أم لا؟ وهل يتم حصر الأسماء أم لا؟، مؤكدا في ذات الوقت أن اللجنة سترجع إلى وزارة القوى العاملة بشأن ذلك.

وبلغت القيمة الإجمالية للمنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة جراء تفشي وباء كورونا، خلال المراحل الثلاث السابقة، نحو ملياري جنيه و400 مليون و314 ألف جنيه، صرفت على 3 مراحل، كل مرحلة قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي 1500 جنيه استفاد منها نحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مـد منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه ثلاثة أشهر آخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

يأتي ذلك خلال اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.

ويرصد "مصراوي" 10 خطوات لصرف المنحة على النحو التالي:

1- ترسل وزارة الاتصالات رسالة SMS على الهاتف المحمول المسجلة باسم المستفيد بمواعيد الصرف.

2- توزيع المستفيدون على مجموعات في كل دفعة من الدفعات الثلاث خلال المرحلة.

3- يتراوح عدد كل مجموعة بين 250 ألفا إلى 260 ألفا من المستحقين، لمنع التزاحم حفاظا على السلامة العامة.

4- تحديد 5 أيام لكل دفعة لإجراء عملية الصرف.

5- تصرف الـ 500 من خلال كارت ATM الذي تسلمه العامل المستحق للمنحة في بداية المرحلة الثانية.

6- يتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

7- من المتوقع صرف المرحلة الرابعة لنفس العمالة التي صرفت خلال المراحل الثلاث السابقة.

8- تفعل كارت ATM تلقائيا ليكون جاهزا للصرف، بعد وصول رسالة بـ24 ساعة.

9- تصرف المنحة على 3 دفعات خلال 3 أشهر متتالية (أكتوبر ـ نوفمبر ديسمبر).

10- تحدد وزارة القوى العاملة، يومين للمتخلفين عن الصرف في كل دفعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي خاصة قطاع السياحة، وذلك خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد.