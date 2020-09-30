حظر الشيشة والجاكوزي.. 30 إجراءً لضوابط تشغيل الفنادق العائمة أول أكتوبر
كتب - يوسف عفيفي:
بدأت وزارتا السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، الثلاثاء، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل، استعدادًا لاستقبال السياح أول أكتوبر المقبل.
يرصد "مصراوي" الضوابط الخاصة بالفنادق العائمة بحسب غرفة المنشآت الفندقية، وذلك على النحو التالي:
ـ ضوابط استقبال النزلاء:
- تزويد الفندق ببوابة تعقيم وإنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.
- تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.
- توخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
- إبلاغ وزارة الصحة فورا حال اكتشاف حالة إيجابية لأحد النزلاء.
- ضرورة إطلاع النزلاء على كل تلك الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني للفندق.
- إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.
اشتراطات المراسي:
- تخصيص مكان على المرسى لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.
- تحديد أماكن بارزة لتوقف وانتظار الركاب ومراعاة المسافة الآمنة.
- توفير أجهزة قياس حرارة للنزلاء، مع توفير أدوات الوقاية من كمامات ومطهرات.
اشتراطات الغرف:
- مراعاة التنظيف والتعقيم الكامل.
- توفير أدوات الحماية الشخصية والمعلومات الكاملة عن طبيعة الفيروس التاجي.
- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عامًا كحد أقصى.
- تطهير الكارت الخاص بالغرفة ووضع أكواب أحادية الاستخدام.
- سرعة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه وتحويل الحالة المصابة للعزل وتطهير الغرفة محل إقامتها.
اشتراطات المطاعم داخل الفندق:
- حظر البوفيه المفتوح في تقديم الطعام تمامًا، مع حظر تقديم الشيشة.
- قياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد.
- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان.
- وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.
- تطهير مياه حمامات السياحة بأقصى تركيز ممكن من الكلور "5 مجم لكل لتر".
- تطهير المنطقة المحيطة بالحمام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتسليم الفوط بالغرف لتقليل التواصل.
- يتكرر الأمر نفسه مع صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الذي يتم تطهيره بالكامل عند الاستخدام، مع حظر استخدام الجاكوزي.
- مراعاة التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات، ووضع سلات قمامة آمنة.
- الاعتماد على أدوات أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
- توفير التهوية الجيدة في شتى أرجاء الفندق، وأدوات التعقيم على الموائد، وتعقيم البار بالكامل يوميا.
- توعية النزلاء ووضع اللافتات الإرشادية التي تحافظ على التباعد الاجتماعي.
- التحذير من الأخطاء التي تسبب العدوى.
ضوابط العمال:
- العمل بنصف عدد العاملين في الفندق.
- توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة.
- يلتزم الفندق بتوفير مسكن غير متكدس ولا مزدحم للعاملين لديه، أو العاملين في المحال التجارية التابعة له.
- عدم تشغيل كبار السن مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.
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