الكنيسة تستقبل رفات "ماثيو الإفريقي" أحد شهداء ليبيا - فيديو
مصراوي
استقبلت إيبارشية سمالوط، اليوم، رفات الشهيد ماثيو أياريجيا، لتوضع مع رفات بقية الشهداء الأقباط الذين استشهدوا في ليبيا وذلك في مزارهم بكنيسة شهداء الإيمان والوطن في قرية العور بسمالوط.
واستقبل نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية ومعه الكهنة والشمامسة الرفات بالألحان منذ وصولها حتى وضعها في المكان المعد لها في مزار الشهداء.
وبدأ الأنبا بفنوتيوس، منذ فترة الإجراءات للحصول على رفات الشهيد الأفريقي ليوضع مع العشرين شهيدًا الباقين.
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