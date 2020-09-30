أكثر الكلمات إنتشاراً

أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الكنيسة تستقبل رفات "ماثيو الإفريقي" أحد شهداء ليبيا - فيديو

12:08 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الكنيسة تستقبل رفات "ماثيو الإفريقي" أحد شهداء ليبيا - فيديو

إيبارشية سمالوط

مصراوي

استقبلت إيبارشية سمالوط، اليوم، رفات الشهيد ماثيو أياريجيا، لتوضع مع رفات بقية الشهداء الأقباط الذين استشهدوا في ليبيا وذلك في مزارهم بكنيسة شهداء الإيمان والوطن في قرية العور بسمالوط.

واستقبل نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية ومعه الكهنة والشمامسة الرفات بالألحان منذ وصولها حتى وضعها في المكان المعد لها في مزار الشهداء.

وبدأ الأنبا بفنوتيوس، منذ فترة الإجراءات للحصول على رفات الشهيد الأفريقي ليوضع مع العشرين شهيدًا الباقين.

إيبارشية سمالوط ماثيو الإفريقي شهداء ليبيا

الخبر التالى:

الصحة: 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا