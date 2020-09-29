نقيب المحامين ناعيا أمير الكويت: ستظل مواقفه خالدة
مصراوي
نعى نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم.
وجاء النعي كالآتي:
أنعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم، وأتقدم باسمي وباسم جميع محامي مصر والعرب، بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، اللتين فقدتا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وأمته، وستظل مواقفه خالدة أبد الدهر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء وصادق المواساة.
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