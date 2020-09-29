الأوقاف: 10 آلاف زي أزهري وعمامة للأئمة في أكتوبر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع عشرة آلاف زي أزهري وخمسة آلاف عمامة لأئمة الوزارة، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه سيتم توزيع الزي على جميع الأئمة كاملًا قبل نهاية العام المالي الحالي، بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وشددت وزارة الأوقاف، على الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع، مطالبة مديري المديريات تنظيم ذلك، وأن يكون التوزيع تحت مسئوليتهم.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا.