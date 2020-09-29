الصحفيين تنعى أمير الكويت الراحل: من أبرز رموز الدبلوماسية وقادة السياسة

مصراوي

نعت نقابة الصحفيين، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، لتفقد الكويت الشقيقة والأمة العربية والإنسانية كلها واحدا من أبرز رموز الدبلوماسية وقادة السياسة وحكماء السلام الذين يندر تكرارهم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين - في بيان له، الثلاثاء، إن أمير الكويت الراحل زعيم وطني وعربي كبير، قاد بلاده بحكمة بالغة وسط أنواء وأزمات عاصفة أحاطت بالمنطقة والإقليم لسنوات طويلة، وبذل جهودا هائلة لتحقيق الوفاق والسلام بين مختلف الأطراف فيهما، وكان دوما وهو يقوم بكل هذا يضع نصب عينيه المصالح العربية العليا المشتركة.

وأشارت إلى أن مصر ظلت محلا لاهتمام خاص من القائد الكبير الراحل، حيث لم يدخر جهدا ولا إمكانية للوقوف بجانبها في كل الأوقات الحرجة التي مرت بها في السنوات الآخيرة.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خالص عزائه للشعب الكويتي الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وتقدم المجلس بالعزاء لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله - سبحانه وتعالى، أن يُسدد خطاه؛ ليواصل مسيرة الكويت، نحو النهضة والتقدم والازدهار.

وتقدم مجلس النقابة بخالص العزاء لرئيس ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والزملاء الصحفيين أعضائها.