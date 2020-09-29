تنسيقية شباب الأحزاب ناعية أمير الكويت: أبرز القادة العرب في العقود الأخيرة

مصراوي

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، قضاها في خدمة الوطن وقضايا الأمة.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، في رحيل واحد من أبرز القادة العرب في العقود الأخيرة، وأيقونة عالمية في العمل الإنساني.

الوطنية للصحافة ناعية أمير الكويت: التاريخ لن ينسى مواقفه المشرفة

مصراوي

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، القائد العربي العظيم ومواقفه الإنسانية المشرفة التي لن ينساها التاريخ، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

ونعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخاً وصديقاً عزيزاً، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.