الخميس.. افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة ٩٥ ناشر

مصراوي

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتتاح معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة الخميس المقبل، فى الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر بأرض كوتة بالأزاريطة، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

يقام المعرض على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع، بمشاركة ٩٥ ناشر، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

يضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من ٥٠٠ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

ويضم المعرض عددا من المؤلفات وهي: سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج، أبو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الاسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من ١١ صباحا إلى ١٠ صباحا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.