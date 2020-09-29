تصل لـ 8 ساعات.. ننشر خريطة انقطاعات مياه الشرب في القاهرة والجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة المياه بالقاهرة والجيزة، قطع الخدمة بعدة مناطق بالمحافظين لفترات متفاوتة، بسبب انقطاع التيار الكهربي، وتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب.

وينشر مصراوي خريطة المناطق في كل محافظة ومدة القطع والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. محافظة القاهرة:

شملت مناطق انقطاع المياه في القاهرة (الشيراتون – منشية البكري – الماظة- أرض الجولف – أسما فهمي - عمارات المدفعية - بعض مناطق مصر الجديدة - بعض مناطق الزيتون - بعض مناطق عين شمس - الواحة - الكيلو 4.5 - صقر قريش - الحي العاشر).

ويرجع سبب انقطاع المياه نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد بالإضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.

ثانيا.. محافظة الجيزة:

شملت مناطق انقطاع المياه في الجيزة (حي بولاق الدكرور - أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

ويرجع سبب انقطاع المياه لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركتين بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.