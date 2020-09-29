الرئيس يدعو مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس الخميس المقبل
مصراوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس، الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب بجدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
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