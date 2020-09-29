الكنيسة القبطية ناعية أمير دولة الكويت: قائد الإنسانية ورجل السلام
مصراوي
نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، قائد الإنسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت، على المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء.
وقالت الكنيسة في بيان لها، الثلاثاء: "نذكر للفقيد مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالي مصر، بشكل ساهم في تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين.
وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة، سائلة الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا.
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