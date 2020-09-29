مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار أسيوط الدولي، الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية رقم R51915 من طراز البوينج 800 -737 B قادمة من مطار العقبة.

وشهد مراسم الترحيب بالطائرة كل من الملاح حاتم أحمد مصطفى نائب مدير مطار أسيوط الدولي، وجميع الإدارات المعنية والجهات الأمنية بالمطار، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة، وكذا إجراءات الحجر الصحى مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى والالتزام بجميع الضوابط الصحية و الوقائية المتبعة بالمطار.