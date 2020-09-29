حدث في 8 ساعات| إعلان حالة الحداد بالجمهورية.. وتحديد أيام حضور طلاب الابتدائي للمدارس

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: