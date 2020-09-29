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الثقافة تعلق الأنشطة 3 أيام حدادا على أمير دولة الكويت

06:05 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الثقافة تعلق الأنشطة 3 أيام حدادا على أمير دولة الكويت

وزارة الثقافة

مصراوي

قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حتى غروب شمس الخميس المقبل، الأول من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها، الثلاثاء، أن تعليق الأنشطة يأتي تنفيذا لقرار الدولة بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر ٢٠٢٠.

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وزارة الثقافة الكويت جابر الأحمد الصباح

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