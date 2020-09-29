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شيخ الأزهر ينعى أمير دولة الكويت: قائدا حكيما وراعيا للسلام

05:30 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
شيخ الأزهر ينعى أمير دولة الكويت: قائدا حكيما وراعيا للسلام

د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان لها، الثلاثاء، أن التاريخ شاهد على أن صاح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فاستحق بجدارة أن يلقب بـ"أمير الإنسانية".

وأعرب الأزهر الشريف في هذا المُصاب الجلل، عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والإسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

أحمد الطيب الأزهر الشريف صباح الأحمد الجابر الكويت

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