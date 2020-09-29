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مستشار الرئيس ناعيا أمير الكويت: جزاه الله خيرا على كل موقف ساند فيه مصر

05:26 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مستشار الرئيس ناعيا أمير الكويت: جزاه الله خيرا على كل موقف ساند فيه مصر

الدكتور أسامة الأزهري

نعى الدكتور أسامة الأزهري الشعب الكويتي الشقيق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر ناهر الـ 91 عاما.

وقال الأزهري عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: عزاء واجب إلى شعب الكويت الشقيق، أتقدم بخالص العزاء إلى شعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وأكمل: سائلا المولى جل جلاله أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خيرا على كل موقف ساند فيه أرض الكنانة مصر، وندعو لشعب الكويت الشقيق أن يلهمهم الله الصبر في مصابهم الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الدكتور أسامة الأزهري الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وفاة امير الكويت

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