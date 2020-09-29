السيسي يوجه بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر ٢٠٢٠.

كان الديوان الملكي الكويتي، أعلن وفاة الأمير صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.