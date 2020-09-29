من أغلى الرجال.. السيسي ناعيا أمير الكويت
كتب- محمد سامي:
نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت.
وقال الرئيس في تدوينه نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، أدعو الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
أعلن الديوان الأميري، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.
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