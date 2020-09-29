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من أغلى الرجال.. السيسي ناعيا أمير الكويت

04:24 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
من أغلى الرجال.. السيسي ناعيا أمير الكويت

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت.

وقال الرئيس في تدوينه نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، أدعو الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

أعلن الديوان الأميري، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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