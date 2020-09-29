أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

شيخ الأزهر لسفيرة مصر في طشقند: أوزبكستان تستمد هويتها وقوتها من التراث الإسلامي

04:04 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
شيخ الأزهر لسفيرة مصر في طشقند: أوزبكستان تستمد هويتها وقوتها من التراث الإسلامي

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، أميرة فهمي، سفيرة مصر في أوزبكستان، لبحث العلاقات العلمية والثقافية والدعوية القائمة بين الأزهر وأوزبكستان وسبل تعزيزها.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن أوزبكستان تستمد هويتها وقوتها من التراث الإسلامي واحترامه وتدريسه في معاهدها وجامعاتها، وأن زيارات فضيلته إلى أوزباكستان كشفت له عن شعب طيب يحب دينه ويعتز بتراثه ويحافظ على هويته ويقدر الأزهر وعلماءه أيما تقدير، ولدينا في الأزهر طلاب من أوزباكستان في مختلف المراحل التعليمية، وخريجين ومبعوثين وعلاقات علمية متميزة، ورسائل علمية كُتبت في علماء الإسلام من أوزباكستان، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بقوة هذه العلاقات وسعيه دائمًا إلى مزيد من الربط بين الأزهر وكل الدول الإسلامية، متمنيًا للسفيرة كل التوفيق في مهمتها الجديدة.

من ناحيتها، أكدت السفيرة أميرة فهمي اعتزازها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر وما يبذله من جهود كبيرة في نشر سماحة الإسلام ووسطيته، وأن التاريخ يشهد بما قدمه الأزهر من جهود في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي ودعم أبناء الأمة بالمنهج الأزهري المعتدل، مؤكدة أنها ستعمل على تقوية علاقات الأزهر العلمية والثقافية والدعوية مع أوزباكستان خلال فترة توليها سفارة مصر في طشقند، وأن انتشار خريجي الأزهر ومبعوثيه في أوزبكستان عامل مهم في الربط العلمي والثقافي بين مصر وأوزبكستان.

شيخ الأزهر أحمد الطيب التراث الإسلامي مشيخة الأزهر سفير مصر في أوزباكستان

الخبر التالى:

"قومي للطفولة" يحذر من إدمان الأطفال للإنترنت و الألعاب الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا